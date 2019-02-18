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ADD’den ziyaret

ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği Yozgat Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giderek, milletvekilleriyle görüştü.

ADD’den ziyaret

ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği Yozgat Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giderek, milletvekilleriyle görüştü.

18 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
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ADD’den ziyaret

Şube Başkanı Yakup Arslan, yönetim kurulu üyeleri Sakin Uslu, Murat Arslan, A. Kadir Uslu, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ve MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef’i TBMM'deki makam odalarında ziyaret etti. Her iki vekili de tebrik edip, çalışmalarında başarılar dileyen ADD Şube yöneticileri, Yozgat’ın sorunları ve Yozgatlıların beklentileri hakkında vekilleri bilgilendirdi. 

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