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ADD terörü kınadı

22 Aralık 2016 Perşembe 05:05
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Yozgat Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Yakup Arslan, İstanbul ve Kayseri’deki hain terör saldırısı ve Rus büyükelçisine gerçekleştirilen cinayeti kınayarak, her türlü terörün karşısında olduklarını beyan etti.

ADD terörü kınadı
Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Yakup Arslan, İstanbul’dan bir hafta sonra Kayseri’deki askerlerimize daha sonra ise Rusya Büyükelçisi’ne yönelik hain terör eylemleri gerçekleştiğini hatırlattı.
Yakup Arslan, teröre karşı mücadelede ulusça kararlı olduğumuzu belirterek, “Ne kadar alçaklık, ne kadar kalleşlik yaparlarsa yapsınlar hepsinin kökünü kazıyacağız” dedi.
Yakup Arslan, Türkiye’yi mezhep, din ve etnik köken gibi isimler kullanarak bölmek ve yıkmak isteyenlerin hiçbir zaman başarılı olamayacağının altını çizerek, “Tarihinde kurtuluş mücadelesini kazanmış olan bu ulus, birlik ve bütünlük içinde kenetlenerek bu lanet teröre gereken cevabı verecektir” diye konuştu.
ADD’nin demokratik bir kitle örgütü olduğunu söyleyen Yakup Arslan, “Bizde ADD olarak ‘ne yaparsanız yapın bu ulusu parçalamayacak ve bölemeyeceksiniz’ diyoruz. Bütün şehitlerimize ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Şehit ailelerimizin ve ulusumuzun başı sağolsun” ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.

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