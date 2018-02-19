ADD kongre yaptı

ADD Olağan Genel Kurulu Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleşti. Kongrenin divan başkanlığını Sedat Tuygun, divan üyeliklerini Selahattin Koştan, Hüseyin Koç ve Murat Aslan yaptı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan başkan Arslan, Yozgat’ta 79 üyesi bulunan ADD’nin Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusunda çalışmalarını yürüttüğünü söyledi. ADD’nin sadece Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemek ve sahip çıkmaktan ibaret olmadığını; akıl, bilim, çağdaşlık, çağdaş medeniyet, barış, özgürlük, demokrasi, refah ve huzuru ile insanca yaşamanın adı olduğunu belirtti. Yapılan olağan genel kurul sonucu mevcut başkan Yakup Arslan, yeniden güven tazeleyerek ADD Yozgat Şube Başkanı seçildi.

