ADAYLARA DANIŞMANLIK HiZMETi

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda kurulan ‘YKS Tercih Danışma Merkezi’ standında, üniversite tercihi yapacak öğrencilere üniversitenin bölüm ve programları tanıtılırken, danışmanlık desteği de verilmeye başlandı. Öğretim elemanları tarafından aday öğrenciler ve ailelerine Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yer alan bölüm, programlar tanıtılırken, üniversitelerin kontenjanlarının yanı sıra ilgi ve yeteneklerine göre meslek seçimi, kariyer planlaması konusunda da bilgiler verilerek adaylara dikkat etmesi gereken hususlar aktarılıyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, tercih döneminde öğrencilere yön göstermek, üniversitenin bölüm ve programlarını tanıtmak amacıyla Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda açılan ‘YKS Tercih Danışma Merkezi’ standını ziyaret ederek, bilgi aldı. Aday öğrenciler ve velilere üniversitenin imkânlarından bahseden Karadağ, eğitim-öğretim başta olmak üzere barınma, beslenme, ulaşım ve sağlık olanaklarının üniversitemizde üst seviyede olduğunu söyledi. Yozgat Bozok Üniversitesi'nin Bölgesel Kalkınma Odaklı hedefleri olan bir ihtisas üniversitesi olduğunu belirten Karadağ, Üniversitelere tercihlerin 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapıldığını hatırlattı. Karadağ, ‘’Sınavı kazanan ve Yükseköğrenim hayatına adım atacak tüm öğrencileri elde ettikleri başarılarından dolayı kutluyorum. Umdukları, bekledikleri bölüm ve programlara girerler. Her üniversite gibi Yozgat Bozok Üniversitesi olarak biz de iddialıyız. Kararlılıkla başarıya sloganı ile hedeflerine odaklanmış, 14 Fakülte, 8 Meslek Yüksekokulu, 4 Yüksekokulu ile çok geniş bir yelpazede her alana hitap eden bir üniversiteyiz. Bir taraftan tarım ve hayvancılığa yönelik hedefleri olan ve bu çerçevede lisans ve ön lisans programları olan üniversitemiz, diğer taraftan da sağlık alanına hitap eden, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi başta olmak üzere Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarıyla da sağlığa önemli katkılar sunmaktadır’’ dedi. Karadağ, bunların yanı sıra Eğitim, İletişim, Spor Bilimleri Fakülteleri ile bu yıl ilk kez öğrenci alacak olan Diş Hekimliği Fakültesi ile birçok alana hitap eden Yozgat Bozok Üniversitesi’nin hem eğitim-öğretimde hem de akademiyada, bilimsel faaliyetlerde iddialı bir üniversite olduğunun altını çizdi. Karadağ, ‘’Bu iki temel ayağa, bölgesel kalkınma odaklı üçüncü ayağı da ekleyerek girişimci bir üniversite olma yolunda ilerliyoruz. Bu çerçevede aday öğrencilerimizin hedefleri, vizyonu olan girişimci üniversite olmanın ayrıcalıklarını yaşayan Yozgat Bozok Üniversitesi'ni tercih etmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Yozgat Bozok Üniversitesi'ni tercih etmeleri durumunda hedefe ve başarıya odaklanmış kararlı bir şekilde her alana hitap eden bir üniversitede eğitim-öğretim görmenin ayrıcalıklarını yaşayacaklar. Tercih yapacak öğrencilerimizi şimdiden tebrik ediyor, Yozgat Bozok Üniversitesi ailesine katılmalarından mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyorum’’ diye konuştu.