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ADAYLAR FUARDA BULUŞUYOR

Yozgat’ta Kobi Expo Yozgat Fuar Firması tarafından Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Evlilik Hazırlıkları, Yapı ve Mobilya Fuarı’nın 2’ncisi düzenlenen tören ile açıldı.

19 Mayıs 2022 Perşembe 00:14
ADAYLAR FUARDA BULUŞUYOR

Kent Park Kapalı Fuar alanında 137 firmanın yer aldığı fuarın açılışı Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Siyasi Parti temsilcileri, bazı belde belediye başkanları ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri stantları gezerek hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundular. 
HEDEF 200 BİN
Yozgat Valisi Ziya Polat, yine yiğitler şehri Yozgat’ta da salgın sonrası fuar açılışı yapılmasını memnuniyetle, mutlulukla karşıladıklarını söyledi. Tüm emek verenlere teşekkür eden Vali Polat, ‘’Fuarda yer alan üreticilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. 130’a yakın şirketimiz fuarda yer alıyor. İnşallah fuara geçen sene 150 binin üzerinde ziyaretçi gelmişti. Bu sene hedef 200 bin civarında. Gelen insanlarımıza burada ürünlerin tanıtımının yapılması ve inşallah bereketli satışlarında olacağını düşünüyoruz. Çünkü zaten düğün mevsimindeyiz. Tüm arkadaşlarımıza fuara katılan, fuarı düzenleyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bereketli kazançlar diliyorum. Pandemi sürecini yiğitler şehri Yozgat en iyi şekilde atlattı. Tabi tüm pandemiyle mücadele eden arkadaşlarıma tekrar buradan sevgilerimi saygılarımı iletiyorum. Ürettiğimiz ürünün, maddenin, hammaddenin fuarlarda yer alması ve fuarlarda insanımızın beğenisine sunulması önemli. Burada fuara katılan 130’a yakın şirketin çoğunun Yozgat’ın şirketi olması bizim için çok güzel bir haber’’ dedi.
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik ise geçtiğimiz yıl ilkini açtıkları Evlilik Hazırlıkları, Yapı ve Mobilya Fuarı’nın bu sene ikincisini açmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. geçen sene 126 firmanın katıldığı fuara bu sene 137 firmanın yer aldığına dikkat çeken Çelik, pandemi sonrasında açtıkları fuara bu sene 200 bin civarında ziyaretçi beklediklerini sözlerine ekledi.  Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ve beraberindekiler ile birlikte fuara katılan 137 firmayı tek tek gezerek firma yetkililerinden bilgi alıp hayırlı kazançlar dileğinde bulundular. 
•Mustafa Babayiğit•


 

Son Güncelleme: 19.05.2022 00:01
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ADAYLAR FUARDA BULUŞUYOR
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