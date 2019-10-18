Adaylar eğitime başladı

POMEM Müdürü Zafer Kişi, İçişleri Bakanlığı Güven Masası Projesi kapsamında görevlendirilmesi planlanan 3 bin kadın polis adayının alım sürecinin tamamlandığını söyledi. Kişi, görev verilen okulda 493 polis adayı ile eğitim öğretime başlandığını kaydetti, her dönem olduğu gibi bu dönemde polis adaylarını, fizikken ve ruhen en iyi şekilde yetiştirilmeleri için eğitim faaliyetlerini yürüteceklerini anlattı. Kişi, ‘’Hukukun üstünlüğüne inanan, bilgili, tarafsız, ülkesine, bayrağına, milletine, mesleğine sağdık, dürüst, mütevazı, mert, cesur, fedakâr, adil, azimli birer polis olarak milletimize hizmet kervanında yerlerini almaları için tüm gayretimizle çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Yozgat Valisi Kadir Çakır da, Barış Pınarı Harekâtına katılan güvenlik güçlerine başarı temennisiyle başladığı konuşmasında, hiç bir vatan evladının burnu kanamadan sınırımıza yuvalanmaya çalışan terör örgütleri ile güzel bir şekilde mücadele ederek, vatan topraklarına sağlıklı sıhhatli bir şekilde geri dönmelerini arzuladıklarını kaydetti. Vali Çakır, ‘’Güvenlik Masasında görev almak üzere 493 öğrenci burada bir araya geldiniz. 6 ay sürecek olan eğitiminizin ardından her biriniz görevlerinizin başına geçeceksiniz. Değerli polis adaylarımız; her biriniz ülkemizin çeşitli illerinden buraya geldiniz. Burada gerçekleştireceğiniz 6 aylık eğitim süreci sonunda başarı sırasına göre ülkemizin değişik illerine gideceksiniz. İşimizi en iyi şekilde yapmamız lazım. Vatan sevgimizi işimize yansıtmamız lazım. Vatan sevgisi çok güzel bir şey. Bunu sadece söylemde bırakırsak vatanımıza hizmet edemeyiz. Hiç bir şeyden şikâyet etmeden vatanımız için hangi işi yapıyorsak en iyisini yapmamız gerekiyor. Polislik mesleği hukuka ve vicdana uygun bir şekilde her zaman yapmanız lazım. Kimsenin hatırını kırmayım diye işinizi asla aksatmayın. İşimizi düzgün yapmak vatanımıza, memleketimize yapacağımız en büyük hizmetlerden biridir. Milletin vergileri ile maaş alıyoruz ve bunun karşılığında milletimize en iyi şekilde vermemiz gerekiyor. Ben sizlerin gözlerinde bu işi yapacak ışığı görüyorum. Hepinize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.