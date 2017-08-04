“Aday olmayacağım”

AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz, dün parti binasında düzenlendiği basın toplantısı ile kongre tarihi parti genel merkezi tarafından belirlenecek olan olağan kongrede il başkanı adayı olmayacağını duyurdu.

Lekesiz, 15 yıl iktidarda bulunan AK Parti’nin 10 gün sonra 16. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağını hatırlatarak; “AK Parti milletimizin teveccühü ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletimize hizmet yolunda durmadan duraksamadan yürümeye devam etmektedir” dedi.

“En son 15 Temmuz’da tanklara, toplara, kurşunlara gövdelerini siper eden necip milletimize hizmet etmek oluşturmaktadır” diyen Lekesiz, 2013 yılının Kasım ayında üstlendiği il başkanlığı görevini yaklaşık 4 yıldır taşımaya çalıştığını hatırlattı.

Açıklamasında il başkanlığı görevinde geçen 4 yıllık süreci de değerlendiren Lekesiz, şöyle konuştu:

“4 yıllık süre içerisinde 30 Mart Yerel Seçimleri, 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimi, 1 Haziran ara seçimi, 7 Haziran, 1 Kasım Genel Seçimleri ve 16 Nisan halkoylamasını gerçekleştirdik ve her birinde de güzel neticeler aldık. Bu güzel sonuçların elde edilmesinde katkısı bulunan başta aziz Yozgatlı hemşerilerimiz olmak üzere, değerli milletvekillerimize, il yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, ilçe başkanlarıma, belediye başkanlarıma, kadın ve gençlik kollarımıza, sandık müşahitlerinden başlamak üzere bütün teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunarım.

30 Mart yerel seçimlerinde, 14 ilçe belediyesinden 13’ünün belediye başkanlığını almanın, 1 Kasım’da 4 milletvekilliğinin 4’ünüde Ak Parti adına kazanmanın yine 16 Nisan halkoylamasında Evet’e en fazla destek veren 6’ncı il olmanın onurunu yaşadık. Bizi bu göreve layık görerek bu onuru yaşamamıza vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, genel merkez teşkilatımıza, Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir Bozdağ’a, milletvekillerimiz Sayın Abdulkadir Akgül’e, Sayın Ertuğrul Soysal’a ve Sayın Yusuf Başer’e de şükranlarımı sunuyorum.”

16 Nisan’da gerçekleştirilen halkoylamasıyla yapılan hükümet sistemi değişikliği siyasetin bütün paradigmalarını değiştiğine dikkat çeken Lekesiz, yaşanan değişim ve yenilenme sürecine dikkat çekti.

Lekesiz; “AK Parti olarak 3 Kasım 2002’de yüzde 34 oy almak suretiyle tek başımıza iktidar olmuştuk. En son 1 Kasım’da yüzde 49,5 oy alarak iktidar olduk ancak bundan sonra yüzde 50 +1 oy alamadığımız takdirde iktidar olmamız mümkün olmayacaktır. Bu nedenle 2019 seçimlerinden önce teşkilatlarımızda toplumun tamamını kucaklayan, kimseyi ötekileştirmeyen bakış açısının hâkim olacağı bir değişim ve yenilenmeyi yapmak zorundayız.

Partimizin 6. olağan kongre takviminin işlediği bu süreçte, AK Parti Yozgat teşkilatlarında bir değişim ve yenilenmenin önünü açmak adına önümüzdeki il kongresinde il başkanlığına aday olmama kararını aldım. Bizden önce görev yapan arkadaşlarımızdan tertemiz devraldığımız hizmet bayrağını, il kongresinde yeni görev alacak arkadaşımıza devredinceye kadar yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte vazifeye devam edeceğiz. Bu kararın ülkemize, partimize ve ilimize hayırlar getireceğine olan inancımla kamuoyuna ve dava arkadaşlarıma saygılarımı sunarım.”

Lekesiz, açıklamasının sonunda aday olmamasının bir yorgunluk ve yılgınlık olmadığını değişim sürecinde tamamen partisinin önünü almak olduğunu sözlerine ekledi.

Basın toplantısında Lekesiz’i yönetim kurulu üyeleri yalnız bırakmadı.

