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Aday öğretmenlerden ziyaret

AKDAĞMADENİ ilçesinde yeni göreve başlayan, oryantasyon eğitimi alan öğretmenler kurum ziyaretleri kapsamında belediyeyi de ziyaret ederek Belediye Başkanı Nezih Yalçın ile bir araya geldi.

Aday öğretmenlerden ziyaret

AKDAĞMADENİ ilçesinde yeni göreve başlayan, oryantasyon eğitimi alan öğretmenler kurum ziyaretleri kapsamında belediyeyi de ziyaret ederek Belediye Başkanı Nezih Yalçın ile bir araya geldi.

26 Aralık 2019 Perşembe 04:04
Aday öğretmenlerden ziyaret

Öğretmenleri makamında ağırlayan Başkan Yalçın, ilçede devam eden çalışmalar, planlanan projeler, eğitim alanında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Öğretmenlerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yalçın, ‘’Öncelikle tüm öğretmenlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Genç kuşakların yaşama hazırlanması ile beraber, geleceğin nasıl şekilleneceğini etkileme gücüne sahip olan öğretmenlik günümüzde en önemli mesleklerden biridir. Belediye hizmetlerinin yanı sıra bizlerinde en önemli görev ve sorumluluklarından bir tanesi eğitime sunacağımız katkıdır. Geleceğin inşasında, mimarisinde hepimize ayrı bir görev düşüyor. Bu vesileyle öğretmenlerimizin fikirlerine ve önerilerine daima açığız. Eğitim alanında yapılacak çalışmalarda belediyemizin kapıları eğitimcilerimize sonuna kadar açıktır. Öğretmenlerimizin ilçemizde güzel hizmetlerde bulunacağına inanıyorum. Göreve yeni başlayan tüm öğretmenlerimize bir kez daha ilçemize hoş geldiniz diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum’’ dedi. Ziyaret sonunda öğretmenler Başkan Yalçın’a teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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Aday öğretmenlerden Ziyaret
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