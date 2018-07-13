ADAPTE OLUN!

Yozgat İl Koordinasyon Kurulu toplantısı İl Özel İdaresi’nde Vali Kemal Yurtnaç başkanlığında gerçekleşti. Vali Yurtnaç, Türkiye’de hayata geçen yeni sistem ile yeni kabinenin hayırlı olmasını temenni etti. Vali Yurtnaç, “Türkiye, yaklaşık 100 yıl sonra yeni bir sisteme geçiş yaptı, tabiri caiz ise makas değiştirdi, yeni bir yola çıktı. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Vali Yurtnaç, yeni sistem ile birlikte Türkiye’de iş ve işlemlerin daha hızlı yürüyeceğini, hızlı karar mekanizmasıyla proje ve yatırımların daha süratli tamamlanacağını anlatarak, ‘’Hepimize düşen bir an evvel yeni sisteme adapte olarak işlerimizi hızlandırmaktır. Bazı bakanlıklarımızın isimleri değişti ancak hizmet akışında ve sunumu tabi ki devam edecek. Bazı bakanlıkların kaldırılması o alandaki hizmetlerin son bulması demek değildir. Mesela Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaldırıldı ama köylere hizmet kaldırıldı mı? Tam tersi daha fazla arttı” şeklinde konuştu.

Yozgat’ta genel bütçe yatırımı olarak 6 milyar 874 milyon lira bedelli 297 projenin mevcut olduğunu söyleyen Vali Yurtnaç, “Projelerin 2018 yılı ödeneği 769 milyon lira olup, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde 377 milyon lira harcama yapıldı. Nakdi gerçekleşme oranımız ise yüzde 49 seviyesine ulaştı” ifadelerini kullandı.

Vali Yurtnaç, 297 projeden 39 adetinin tamamlandığını, 191 projede çalışmaların devam ettiğini, 32 projenin ihale aşamasında olduğunu, 35 projeye ise henüz başlanılmadığını beyan etti. Yozgat Valisi Yurtnaç, mahalli idarelerde ise 235 milyon lira bedelli 142 projenin 160 milyon lira ödeneği bulunduğunu, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde 53 milyon lira harcama yapıldığını ve nakdi gerçekleşme oranının yüzde 33 olduğunu söyledi. Vali Yurtnaç kurum müdürlerine yönelik, “Sadece resmi yazışmalarla iş takibi yapmamalıyız. İşlerimizi ve projelerimizi bizzat takip etmeliyiz. Gerekirse telefonlaşmalıyız, gerekirse bizzat ziyaretler yapıp bir bardak çay içerek projelerimizin akıbetlerini yerinde görmeliyiz. Koordinasyonumuz her süreçte devam etmeli” uyarısında bulundu.

Daha sonra ilgili kurum müdürleri ilimizde yürütülen proje ve çalışmalarla ilgili kurul üyelerine bilgi sundu.