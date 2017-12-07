-Adalet istiyor

Motosiklet üzerinden 20 metre kadar savrulan Tanrıkulu’nun sağ ayak bileği kopma noktasına geldi. Uzun süren tedavilerin ardından Tanrıkulu’nun ayağına platin takıldı. 3 yıldır hukuk mücadelesi veren ve adalet önünde haklarını arayan Tanrıkulu ailesi, otomobil sürücüsünün kazanın ardından yurt dışına kaçıp, izini kaybettirdiğini iddia ettiler. Üç yıldır tedavi sürecine devam eden ve ayağından 13 kez operasyon geçiren Tanrıkulu, tedavisi için bu güne kadar 180 bin lira harcadığını söyledi. Tedavinin ardından kendisine yüzde 80 engelli raporu verildiğini belirten Tanrıkulu, “Mağdurum, çarpan arkadaş yurt dışına kaçıp gitti. Mahkememiz devam ediyor. Adamın yüzünü bile görmedim, bir kere arayıp geçmiş olsun dahi demedi” şeklinde konuştu.