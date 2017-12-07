Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -5°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105304
ALTIN
156.626
DOLAR
3.8553
STERLİN
5.1563
EURO
4.5450

-Adalet istiyor

SARIKAYA ilçesinde geçirdiği üç yıl önce meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki Muhammet Tanrıkulu, kullandığı motosiklet ile U dönüşü yapmak isterken, otomobille çarpıştı.

-Adalet istiyor

SARIKAYA ilçesinde geçirdiği üç yıl önce meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki Muhammet Tanrıkulu, kullandığı motosiklet ile U dönüşü yapmak isterken, otomobille çarpıştı.

07 Aralık 2017 Perşembe 07:00
3 Okunma
-Adalet istiyor

Motosiklet üzerinden 20 metre kadar savrulan Tanrıkulu’nun sağ ayak bileği kopma noktasına geldi. Uzun süren tedavilerin ardından Tanrıkulu’nun ayağına platin takıldı. 3 yıldır hukuk mücadelesi veren ve adalet önünde haklarını arayan Tanrıkulu ailesi, otomobil sürücüsünün kazanın ardından yurt dışına kaçıp, izini kaybettirdiğini iddia ettiler. Üç yıldır tedavi sürecine devam eden ve ayağından 13 kez operasyon geçiren Tanrıkulu, tedavisi için bu güne kadar 180 bin lira harcadığını söyledi. Tedavinin ardından kendisine yüzde 80 engelli raporu verildiğini belirten Tanrıkulu, “Mağdurum, çarpan arkadaş yurt dışına kaçıp gitti. Mahkememiz devam ediyor. Adamın yüzünü bile görmedim, bir kere arayıp geçmiş olsun dahi demedi” şeklinde konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-Okullarda Mevlid-i Nebi etkinliği
-Okullarda Mevlid-i Nebi etkinliği
-Bana zaman ayır projesi
-Bana zaman ayır projesi
-Minikler, emniyeti tanıdı
-Minikler, emniyeti tanıdı
-Asansörlere yakın takip
-Asansörlere yakın takip
-Başkanlığa talip oldu
-Başkanlığa talip oldu
-Kudüs’e sahip çıktılar
-Kudüs’e sahip çıktılar

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim