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Adalet Eğitim Merkezi’ne devam

YOZGAT’ta Adalet Bakanlığına bağlı birimlerde çalışan personelin eğitim göreceği, Adalet Eğitim Merkezi inşaatında çalışmalara hız verildi.

Adalet Eğitim Merkezi’ne devam

YOZGAT’ta Adalet Bakanlığına bağlı birimlerde çalışan personelin eğitim göreceği, Adalet Eğitim Merkezi inşaatında çalışmalara hız verildi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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Adalet Eğitim Merkezi’ne devam

Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanlığı döneminde temeli atılan merkez, 42 bin metrekare kapalı alan üzerinde yükselmeye devam ediyor. 300 kişinin eğitim görebileceği Adalet Eğitim Merkezi’nde, yurt genelinde görev yapan adli personel, zabıt katipleri, icra katipleri, mübaşirler, adalet uzman yardımcıları, adalet uzmanları, yazı işleri müdürleri ile diğer ara personel eğitim görecek. Hizmet binasında, biri geçici görevli olmak üzere 2 adli tıp uzmanı, birer kimyager, otopsi teknikeri, otopsi teknisyen yardımcısı, teknisyen ve temizlik görevlisi ile 4 güvenlik personeli görev yapacak. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmaların önümüzdeki yıl bitirilmesi planlandı. Yüklenici firma inşaat çalışmalarını zamanında tamamlayabilmek amacıyla çalışmalarına hız verdi. Eğitim Merkezi tamamlanıp, hizmete açıldığında, 30 kişilik 5, 60 kişilik 5, 104 kişilik bir olmak üzere 11 sınıfta toplam 554 personele aynı anda eğitim alabilecek. Ayrıca 2 bilgisayar sınıfı, birer yabancı dil sınıfı, ön büro danışma masası eğitim sınıfı, duruşma salonu eğitim sınıfı, mahkeme kalemi eğitim sınıfı, interaktif sınıf ve simülatör odası bulunuyor. Eğitim sınıflarının yanı sıra merkezde 450 kişilik konferans salonu yer alacak. Merkezde, kursiyerlerin eğitimden arta kalan zamanlarını değerlendirebilecekleri birer kütüphane, internet odası, spor salonu, çocuk oyun salonu, bilardo/masa tenisi salonu ve hobi salonu, ikişer kafeterya, fitnes salonu, sauna, Türk hamamı ve fin hamamı ile doktor odası, kuaför ve mescitler de yer alıyor.

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