Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1408
ALTIN
463.864
DOLAR
7.6288
STERLİN
10.2948
EURO
9.3315

Adalet Eğitim Merkezi hazır

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Adalet Eğitim Merkezi binasını gezerek, bilgi aldı, merkezin eğitim çalışmaları için hazır olduğunu söyledi.

21 Aralık 2020 Pazartesi 00:41
Adalet Eğitim Merkezi hazır

Vali Polat’a,  Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Arif Hamdi Sazak, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk eşlik etti. Adalet Eğitim Merkezi’nin Yozgat’a büyük katkı sağlayacağını dile getiren Vali Ziya Polat, Adalet Eğitim Merkezi’nin 50 bin 725 metrekare alanda bulunduğunu dile getirdi. Vali Polat, “Hakim, Savcı ve Adalet Bakanlığı Personellerimizin eğitim göreceği 328 Odalı, 21 Derslikli, içerisinde spor salonu, konferans salonu, Türk ve Fin hamamı, seyir terası gibi daha birçok ünite bulunan Yozgat Adalet Eğitim Merkezi inşaatı bitti. Şuanda mobilyaları kuruluyor. Yakın zaman içerisinde açılacak olan Merkezimizin şehrimiz ekonomisine ve sosyo-kültürel hayatına değer katacak eğitim merkezimiz hayırlı olsun. Bu muhteşem eserin şehrimize kazandırılmasına emeği geçen herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Adalet Eğitim Merkezi Hazır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOZGAT MERKEZ OLACAK
YOZGAT MERKEZ OLACAK
Marka tescili yapıldı
Marka tescili yapıldı
YERLi MALI YURDUN MALI
YERLi MALI YURDUN MALI
Orhan Kemal Erkılıç’ın ilk kitabı Virüst Ömer
Orhan Kemal Erkılıç’ın ilk kitabı Virüst Ömer
Gençlik Merkezi hazır
Gençlik Merkezi hazır
ELLERiYLE BESLEDi
ELLERiYLE BESLEDi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim