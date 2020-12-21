Adalet Eğitim Merkezi hazır

Vali Polat’a, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Arif Hamdi Sazak, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk eşlik etti. Adalet Eğitim Merkezi’nin Yozgat’a büyük katkı sağlayacağını dile getiren Vali Ziya Polat, Adalet Eğitim Merkezi’nin 50 bin 725 metrekare alanda bulunduğunu dile getirdi. Vali Polat, “Hakim, Savcı ve Adalet Bakanlığı Personellerimizin eğitim göreceği 328 Odalı, 21 Derslikli, içerisinde spor salonu, konferans salonu, Türk ve Fin hamamı, seyir terası gibi daha birçok ünite bulunan Yozgat Adalet Eğitim Merkezi inşaatı bitti. Şuanda mobilyaları kuruluyor. Yakın zaman içerisinde açılacak olan Merkezimizin şehrimiz ekonomisine ve sosyo-kültürel hayatına değer katacak eğitim merkezimiz hayırlı olsun. Bu muhteşem eserin şehrimize kazandırılmasına emeği geçen herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.