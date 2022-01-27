Açılmayan yol kalmadı

Geçtiğimiz Cumartesi gününden itibaren etkili olan olumsuz hava şartları sebebiyle birçok il ve ilçelerde ulaşımda sıkıntı yaşarken, Boğazlıyan Belediyesi’ne bağlı ekipler kar yağışıyla birlikte başladıkları mücadelelerini gece gündüz aralıksız sürdürerek, ana yollar başta olmak üzere, bulvar, cadde ve sokak yollarını açık tuttu. Hiç kimsenin mağdur olmadığı ilçede Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ekipleri sıklıkla ziyaret ederek çalışanları hem motive etti, hem de destek oldu. Geçtiğimiz Cumartesi gününden itibaren etkili ve aralıksız yağan kar yağışı sebebiyle birçok ilde ulaşım sağlanamazken, Boğazlıyan ilçesinde Belediye tarafından yapılan zamanında ve etkili çalışmalarıyla hiçbir mağduriyet yaşanmadı. Kar yağışı ile birlikte teyakkuza geçen ekipler, ana yollar başta olmak üzere ilçedeki tüm bulvar, cadde ve sokaklarda aralıksız çalışma yürüttü. Ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleyen ve çalışanlara ayrı ayrı teşekkür eden Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Ortaya koymuş olduğunuz fedakarlıktan dolayı kutluyor, teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Gecenin ilerleyen saatine kadar çalışanları yalnız bırakmayan ve çeşitli ikramlarda bulunan Başkan Coşar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Özlenen ve beklenen kar yağışı nihayet ilçemizde de etkisini gösterdi. Son yılların en fazla kar yağışını yaşıyoruz diyebiliriz. Kar rahmet ve berekettir. Dileğimiz bu yağışların devam etmesidir. Bizler de ekiplerimizle birlikte ulaşımda herhangi bir aksamama olmaması için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu vesileyle tük ekip arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum.”