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Açılışı Yozgat’ta yaptılar

YOZGAT’ta kodlama çalışmalarıyla ilimizi temsil eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kodluyoz Projesi Code.Org ve Türkiye Temsilcisi Robincode Uluslararası kod saati ortak çalışması ve Türkiye açılışını birlikte gerçekleştirdi.

Açılışı Yozgat’ta yaptılar

YOZGAT’ta kodlama çalışmalarıyla ilimizi temsil eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kodluyoz Projesi Code.Org ve Türkiye Temsilcisi Robincode Uluslararası kod saati ortak çalışması ve Türkiye açılışını birlikte gerçekleştirdi.

10 Aralık 2019 Salı 04:04
Açılışı Yozgat’ta yaptılar

Yozgat’ta tüm okullarda aynı anda kod saati gerçekleştirilip anasınıfından liseye öğrenciler kod saati açılışıyla beraber çalışmalar yaptılar.
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'nın katılımıyla gerçekleşen kod saati, Code.org Türkiye temsilcisi Gözde Erbaz sunumu ile Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda başladı. Kodluyoz Proje Koordinatörü Gamze Mete okullardan gelen 200 öğrenci ile birlikte kod saati yaptı.
Öğrenciler eğlenerek, öğrenerek kodlama çalışması yaparken 21. yüzyıl becerilerinden bilgisayar bilimleri hakkında farkındalık oluşturuldu.

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