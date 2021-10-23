AÇILIŞA HAZIR

Yozgat valisi Ziya Polat, Sorgun ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından verilen mali destek ile kuruluşunu tamamlayıp, deneme üretimine geçen tesisi gezip, bilgi aldı. Vali Polat, ‘’İlimizde hammaddeyi maddeye dönüştürmemiz gerektiğini söyleyerek, işletme sahibine istihdama ve çiftçiye verdiği katkıdan dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi. Vali Ziya Polat, Sorgun İlçesinde TKDK desteği ile kurulan ve Yozgatlı çiftçilerin ürününü işleyerek dünyaya ihraç eden Salmanlı Kuruyemiş imalathanesi hakkında bilgi aldı. Yozgat’ta yetişen ürünleri işlenerek ihraç eden firma yönetimini tebrik eden Polat, ‘’Yozgat’ın Nohudu, Yozgat’ın Ayçiçeği, Çekirdeği artık dünya pazarında olacaktır’’ diye konuştu. Yozgat TKDK İl Koordinatörü Selim Türker de, firma sahibi Aytaç Salmanlı’nın Çayıralanlı olduğunu, Almanya’da yaşadığını hatırlatarak, filen de bakliyat işiyle uğraştığını aktardı. Türker, ‘’Salmanlı adında bütün kuruyemiş çeşitlerini Avrupa’da pazarlayan Aytaç Salmanlı, Sorgun ilçemizde kurduğu tesis için bizden de mali destek aldı. Bu tesiste kuruyemişin tüm çeşitleri işlenip, paketlenip, dünya pazarına sunuluyor. Özellikle Yozgat’ın leblebisi burada işlenip ihraç edilecek’’ diye konuştu. Türker, tesiste aylık 70 ila 100 bin dolar arası bir ihracat gerçekleştireceğini bildirdi. Türker, ‘’Dün itibari ile deneme üretimine başlayan tesisin yatırım bedeli 2 milyon lira. Bunun 950 bin lirası hibe olarak verilmesi uygun bulundu. Tesiste şimdilik 10 kişi istihdam edildi, önümüzdeki süreçte istihdam sayısı 30’un üzerine çıkacaktır’’ ifadelerini kullandı.