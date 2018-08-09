Açılışa davet etti

AŞK Vakfı Başkanı Ali Şakir Ergin, vakıf tarafından Sorgun’a bağlı Ağcın ve Günpınar köyleri arasında yaptırılan çeşme, mescid ve mesire alanının açılışına tüm Yozgatlı vatandaşları davet etti.

AŞK Vakfı tarafından Ağcın ve Günpınar köyleri arasına yaptırılan çeşme, mescid ve mesire alanının tamamlandığını belirten Ergin, 11 Ağustos Cumartesi günü, saat 14.00’de açılış töreni gerçekleştirileceğini bildirerek, “Muhterem Yozgat halkının açılışımıza teşriflerini diler, saygılarımızı sunarız” dedi.