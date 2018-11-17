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Açılış Sarıkaya’ya alındı

SARIKAYA ilçe merkezindeki Basilica Therma Roma Hamamı’nın Ulusal ve Uluslararası alanda tanıtımına yönelik düzenlenen ‘Ulusal Yozgat Basilica Therma Buluşmaları’ etkinliğinin bugün Sorgun ilçesinde yapılacağı duyurulan açılış programı Sarıkaya ilçesine alındı.

Açılış Sarıkaya’ya alındı

SARIKAYA ilçe merkezindeki Basilica Therma Roma Hamamı’nın Ulusal ve Uluslararası alanda tanıtımına yönelik düzenlenen ‘Ulusal Yozgat Basilica Therma Buluşmaları’ etkinliğinin bugün Sorgun ilçesinde yapılacağı duyurulan açılış programı Sarıkaya ilçesine alındı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 07:24
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Açılış Sarıkaya’ya alındı

Yarın gerçekleştirilecek etkinlikle tamamlanacak olan etkinliğin ilk gününde, Yozgat’a gelen birçok akademisyen, gazeteci, reklamcı, turizmci Sarıkaya ilçesinde bulunan Roma Hamamı kalıntılarını gezip, bilgi aldı. Programın açılış programının bugün saat 10.00’da Sarıkaya ilçesi Sarızeybek Kültür Merkezi salonunda yapılması kararlaştırıldı. 4 yıl önce başlatılan kazı çalışmaları ile gün yüzüne çıkarılan, termal su kaynağının temizlenerek havuza verilmesiyle 2 bin yıl öncesinde olduğu gibi tekrar ilgi odağı hâline gelen Roma Hamamı kalıntıları, yapılan çalışmaların sonucunda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dâhil edildi. 

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Açılış Sarıkaya’ya Alındı
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