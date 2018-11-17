Açılış Sarıkaya’ya alındı

Yarın gerçekleştirilecek etkinlikle tamamlanacak olan etkinliğin ilk gününde, Yozgat’a gelen birçok akademisyen, gazeteci, reklamcı, turizmci Sarıkaya ilçesinde bulunan Roma Hamamı kalıntılarını gezip, bilgi aldı. Programın açılış programının bugün saat 10.00’da Sarıkaya ilçesi Sarızeybek Kültür Merkezi salonunda yapılması kararlaştırıldı. 4 yıl önce başlatılan kazı çalışmaları ile gün yüzüne çıkarılan, termal su kaynağının temizlenerek havuza verilmesiyle 2 bin yıl öncesinde olduğu gibi tekrar ilgi odağı hâline gelen Roma Hamamı kalıntıları, yapılan çalışmaların sonucunda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dâhil edildi.