Açılış için gün sayıyor

Yozgat Müftülüğü’nden alınan bilgiye göre, Selçuklu Osmanlı mimarisine dair örneklerinin sergilendiği Eğitim Merkezi, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan imam - hatip, müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticilerine yönelik düzenlenecek hizmet içi eğitimlere ev sahipliği yapacak. Ayrıca merkezde ihtisas kursu da düzenlenebilecek. Yatak kapasitesi 220 olan Şehit İbrahim Yılmaz Eğitim Merkezi’nin 3 katlı konaklama binasında yemekhane, mutfak, kafeterya ve spor salonu yer alıyor. İdari bina içerisinde ise 11 farklı derslik bulunuyor. Ayrıca 300 kişilik müstakil konferans salonu, basketbol ve voleybol sahası, yürüyüş alanları ve 150 araçlık açık otopark bulunuyor.