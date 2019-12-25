Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
113153
ALTIN
286.452
DOLAR
5.9460
STERLİN
7.7085
EURO
6.5925

Açılış için gün sayıyor

YOZGAT’ta 2015 yılı Ocak ayında inşaatına başlanan ve 39 bin metrekare açık alan ile 19 bin metrekare kapalı alan üzerine inşa edilen Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Eğitim Merkezi açılış için gün sayıyor.

Açılış için gün sayıyor

YOZGAT’ta 2015 yılı Ocak ayında inşaatına başlanan ve 39 bin metrekare açık alan ile 19 bin metrekare kapalı alan üzerine inşa edilen Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Eğitim Merkezi açılış için gün sayıyor.

25 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
Açılış için gün sayıyor

Yozgat Müftülüğü’nden alınan bilgiye göre, Selçuklu Osmanlı mimarisine dair örneklerinin sergilendiği Eğitim Merkezi, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan imam - hatip, müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticilerine yönelik düzenlenecek hizmet içi eğitimlere ev sahipliği yapacak. Ayrıca merkezde ihtisas kursu da düzenlenebilecek. Yatak kapasitesi 220 olan Şehit İbrahim Yılmaz Eğitim Merkezi’nin 3 katlı konaklama binasında yemekhane, mutfak, kafeterya ve spor salonu yer alıyor. İdari bina içerisinde ise 11 farklı derslik bulunuyor. Ayrıca 300 kişilik müstakil konferans salonu, basketbol ve voleybol sahası, yürüyüş alanları ve 150 araçlık açık otopark bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Açılış Için Gün Sayıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
30 YIL SORUN YOK!
30 YIL SORUN YOK!
Mehmet Akif anıldı
Mehmet Akif anıldı
Doğalgaz Müjdesi
Doğalgaz Müjdesi
Gençler değerlendirme yaptı
Gençler değerlendirme yaptı
Arıtmaya yeni yer
Arıtmaya yeni yer
Orman tesislerinde inceleme
Orman tesislerinde inceleme
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim