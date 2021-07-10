Açılış hasılatı Yiğit Alp için

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan Yozgatlı Emre-Şeyma Avşar çiftinin 20 ay önce doğan bebekleri Yiğit Alp'e henüz 1.5 aylıkken SMA tanısı konulmasının ardından, ameliyat olup, sağlığına kavuşabilmesine yönelik başlatılan yardım kampanyası için Yozgat adeta seferber oldu. Yiğit Alp’e bir destek te Sürmeli Et Mangal sahiplerinden Sinan Tokat’tan geldi. Büyük Sinema altında açılan Sürmeli Sultan Baklavalarının ilk gün hasılatı SMA hastası olan Yiğit Alp Avşar’a bağışlayacak. Dün itibariyle Yozgatlıların hizmetine sunulan Sürmeli Sultan Baklavalarının satışı ile Yiğit Alp’e destek olmak istediklerini dile getiren Sinan Tokat, ‘’Henüz açılış töreni düzenlemediğimiz Sürmeli Sultan Baklavaları adı altındaki iş yerimizi SMA Hastası olan Yiğit Alp Avşar için erkenden açtık. Tedavisinin yapılması için gerekli paranın toplanmasında biz de destek vermek amacıyla satışını yapacağımız tatlılarımızın ilk günkü tüm gelirini Yiğit Alp Avşar’a bağışlayacağız. Umarım gerekli para çok geç olmadan toplanır ve Yozgat’ımızın Yiğit evladı biran önce sağlığına kavuşur’’ dedi.