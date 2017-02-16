Açılandan çok kapandı!

Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Latif Altın, 2016 yılı içerisinde 519 işletmenin kapanma sebeplerini anlattı.

Altın, “Yozgat’ta ilçeler dahil toplamda bin 409 tane işletme açıldı. Yılsonu itibariyle de 519 tane işletme kapandı. Bu kapatılan işletmelerin kapatılma sebebi battı, göçtü, gitti diye algılanmasın. Bunlardan bir kısmı iş değişikliği, bir kısmı yaşı gereği emekli oldu kapattı, bir kısmı da işini çocuğuna devretti” dedi.

Günümüzde açılan işletmelerin kapanan işletmelerden fazla olduğunu vurgulayan Altın, açılan bin 409 işletmenin Yozgat için iyi bir sonuç olduğunu söyleyerek “Açılan işletmeler kapanan işletmelerden çok. Geçmişte kapanan işletmelerin açılan işletmelerden fazla olduğu günleri de gördük” şeklinde konuştu.

Göreve geldiği günden itibaren odalar birliğine ait bir hizmet binasını kazandırmanın uğraşını da verdiklerini dile getiren Altın, Türkiye’de odalar birliği olarak kirada olan birkaç odadan biri de biziz. Bu durum bizi üzüyor. Kendimize ait, bir hizmet binası arayışımız devam ediyor bulduğumuz takdir de de kendi yerimize geçmeyi arzu ediyoruz” görüşlerine yer verdi.