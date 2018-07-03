Acil onarım ekibi hazır

Müdürlük hem tasarruf yağıyor hem de okullardaki sorunlara anında müdahale ediyor. Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü Yozgat genelinde bulunan okulların ihtiyaçları için acil onarım ekibi kurdu. 2003 yılında kurulan ve tamamı Milli Eğitim Müdürlüğünün gönüllü personelinden oluşan acil onarım ekibi, okulların boya, badana, lavabo, elektrik, kapıların değişimi ve tamiri ile ilgili çalışmalar yapıyor. 12 kişilik ekip, başlarında şefleri ile beraber okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte ihtiyaç duyulan onarım işlerine anında müdahale ediyor. Acil onarım ekibi, yaptığı çalışmalarla 15 yılda devlete yaklaşık 25 Milyon lira tasarruf ettirirken 2003-2018 yılları arasında da 300 okulun onarımını yaptı. Acil onarım ekibi çalışanı Zaferi Tuncer, “Milli Eğitim Müdürlüğünce acil onarım ekibinde çalışmaktayım. Şu anda okullarda boya ve tamirat işleri yapmaktayız. Biz burada gönüllü olarak çalışıyoruz. Önemli olan memleketimizdeki çocuklarımıza hizmet etmek. Okullarımızı daha güzel bir hale getirmek. Yavrularımızı en güzel şartlarda yetişmesini sağlamaktır. Onun içinde gururlu ve mutluyuz” dedi.