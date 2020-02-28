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Acil Afet toplantısı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü Afet ve Acil durumlarda yerel düzey Sağlık Hizmet Grubunda bulunan kamu kurum kuruluşları, ilgili STK’ların sorumluluklarını belirlemek amacıyla toplantı yapıldı.

28 Şubat 2020 Cuma 03:19
Acil Afet toplantısı

Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak, zamanında hızlı, etkin sağlık hizmeti sunmak için destek çözüm ortaklarından beklentiler dile getirilip, görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya, Sağlık Hizmetleri Başkanlığında; Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı, İl Ambulans Servisi Başhekimliği temsilcileri katıldı. Toplantıda, Destek Çözüm Ortakları olan İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Türk Kızılay Yozgat Şubesi temsilcileri hazır bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Acil Afet Toplantısı
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