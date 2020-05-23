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Açıkhava’da mesafeli toplantı

Sarıkaya ilçesinde, bayram süresince uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili toplantı Açıkhava’da, sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirildi.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 01:01
Açıkhava’da mesafeli toplantı

SARIKAYA ilçesinde Kaymakam Yasin Özcan başkanlığında, Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 26 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına yönelik toplantı yapıldı. Açıkhava’da sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilen toplantıya Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ile birlikte, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, Ziraat Odası Başkanı, Esnaf Odası Başkanı, İlçe Müftüsü, İlçe Tarım Müdürü, İlçe Sağlık Müdürü katıldı. Toplantıda alınan karar doğrultusunda, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin bugün 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekleri belirtildi. Vatandaşların, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecekleri belirtildi. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekleri kaydedildi. Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin Pazar gününden başlayarak, Salı gününe kadar kapalı olacağı kaydedildi. Vefa Sosyal Destek Gruplarının 65 yaş üstü vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceği, fırınlar Pazar-Pazartesi-Salı günleri kapalı olacağı bildirildi. 

Anahtar Kelimeler:
Açıkhava’da Mesafeli Toplantı
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