Açıkel’den kırtasiye yardımı

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, öğrencilere dağıtılan kırtasiye yardım paketi içerisinde okul çantası, beslenme çantası, suluk, kalemlik, güzel yazı defteri, resim defteri, kalemtraş, silgi, sulu boya seti, kuru boya seti, kalem, ataç, bant gibi okul malzemelerinin bulunduğunu söyledi. Başkan Açıkel, 'Okula Merhaba Projesi' kapsamında ilkokul birinci sınıfa yeni başlayan çocuklara kırtasiye yardımında bulunduklarını hatırlatarak, ‘’Başkanlık görevini devraldığımız günden itibaren sosyal belediyecilik anlayışının bir gereği olarak farklı projelerle vatandaşlarımıza hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilkokul öğrencilerimize yönelik kırtasiye malzemesi yardımında bulunduk. Bundan sonrada öğrencilerimize yönelik yine farklı projeleri hayata geçireceğiz” dedi.