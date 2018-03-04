Açıkel ödülünü aldı !

En Beğenilen Belediye Başkanları Ödül Töreni yapıldı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ödülünü MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın elinden aldı.
04 Mart 2018 Pazar 20:04
93 Okunma
En Beğenilen Belediye Başkanları Ödül Töreni yapıldı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ödülünü MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın elinden aldı.
En Beğenilen Belediye Başkanları Ödül Töreni yapıldı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ödülünü MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın elinden aldı.
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol