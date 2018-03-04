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Açıkel ödülünü aldı !
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Açıkel ödülünü aldı !

En Beğenilen Belediye Başkanları Ödül Töreni yapıldı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ödülünü MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın elinden aldı.

Açıkel ödülünü aldı !

En Beğenilen Belediye Başkanları Ödül Töreni yapıldı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ödülünü MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın elinden aldı.

04 Mart 2018 Pazar 20:04
93 Okunma
Açıkel ödülünü aldı !

En Beğenilen Belediye Başkanları Ödül Töreni yapıldı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ödülünü MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın elinden aldı.

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ömerAçıkelödülSadir Durmazömer Açıkel
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