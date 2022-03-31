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Açık kırıklar sempozyumu

Yozgat Bozok Üniversitesi, toplumsal sorunlara yönelik çözümler üreten ve bu noktada akademik çalışmalar yürüterek önemli sempozyum ve kongreler düzenleyemeye devam ediyor.

31 Mart 2022 Perşembe 00:08
Açık kırıklar sempozyumu

Yozgat Bozok Üniversitesi Hamle Topluluğu ve Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği ortaklığında Bozok 6’ncı Ortopedi Günleri ‘Açık Kırıklar Sempozyumu’ düzenlendi.
Üniversite Tıp Fakültesi Konferans salonundan düzenlenen sempozyuma Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları  Profesör Dr. Şenol Akın, Profesör Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreter Profesör Dr. Uğur Kölemen, Üniversite Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Dr. Sercan Sarı, Üniversite Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Dr. Murat Korkmaz, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Bozok 6’ncı Ortopedi Günleri ‘Açık Kırıklar Sempozyumu’nda deri bütünlüğü bozulması ile sonuçlanan kırıklar olan ‘açık kırık’  tanımı altında ayrıntılı sınıflama, tanı ve tedavi güncel bilgiler alanında uzman akademisyenler tarafından yapılan sunumlar ve karşılıklı fikir alışverişi ile masaya yatırıldı. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Dr. Murat Korkmaz, her yıl farklı bir konu belirleyerek yaptıkları sempozyumlara bir yenisini daha eklediklerini söyledi. 
Bozok 6. Ortopedi Günleri ‘Açık Kırıklar Sempozyumu’nda çok önemli konu başlıklarının ele alındığını belirten Korkmaz, “İki ayrı oturumda gerçekleştirilen sempozyumda alanında uzman akademisyenler tarafından açık kırık tanımı, sınıflaması ve enfeksiyonun önlenmesi, açık kırıklarda ilk müdahale ve tedaviler, açık kırıklarda eksternal fiksatör tedavisinin yeri ve önemi, açık kırık tanımı, sınıflaması ve enfeksiyonun önlenmesi, açık kırıklarda ilk müdahale ve tedaviler, açık kırıklarda eksternal fiksatör tedavisinin yeri ve önemi,  hangi şartlarda internal fiksasyon uygulanmalı konuları her yönü yapılan sunumlarla anlatıldı” dedi.
Sempozyuma katılan Rektör Profesör. Dr. Ahmet Karadağ ise yaptığı konuşmada üniversitelerin olmazsa olmaz misyonlarından birisinin bilimi üretmek ve bunu insanlığın yararına olacak şekilde paylaşmak olduğunu belirtti. Karadağ, Bozok 6’ncı Ortopedi Günleri ‘Açık Kırıklar Sempozyumu’nun bu manada önemli bir vazife ifa ettiğini belirterek, “Üniversite olarak iddialı olduğumuz alanlardan birisi olan sağlık alanında düzenlenen bu sempozyumun sonuçları itibariyle tıp bilim dünyasına önemli katkılar sunacağına inancım tamdır. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

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