Açık Kapı ziyareti

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Valilik giriş katında hizmet veren Açık Kapı masasını ziyaret ederek, bilgi aldı. Vali Polat, Açık Kapı'nın milletin kapısı olduğunu belirterek, her zaman milletimizin emrinde olduklarını söyledi. Açık Kapı masasının vatandaşların, talep ve başvuru hizmetlerini online olarak gerçekleştirebildiği bir sistem olduğu kaydedildi. Açık Kapı yardım başvurusu yapmak için sadece e devlet şifresinin bulunmasının yeterli olduğu ifade edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan Açık Kapı projesi ile taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak sonuçlanması amaçlandığı, elektronik ortamda kayıt, takip ve sonuçlandırılma işlemlerinin gerçekleştirilebildiği bildirildi.