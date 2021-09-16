AÇIK HAVADA SiNEMA KEYFi

Kültürel ve sanatsal etkinliklerde farkındalık yaratan hizmetlere ev sahipliği yapan Yozgat’ın Sorgun ilçesinde gerçekleştirilen ‘Açık Hava Sinema’ etkinliği ilgi gördü. Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından gerçekleştirilen etkinlik, Sorgun Belediyesi Ahmet Uslu Dutluk Parkı’nda kurulan perdede gösterilen filmi, gençler, kadınlar, çocuklar çimler üzerine oturup izledi.

SORGED Başkanı Halil Uğuz, geçmişte sinema salonlarının insanların en temel sosyalleşme alanlarından biri olduğunu hatırlatarak, ‘’İnsanlar sinema salonlarına gitmek için özel olarak hazırlanır, ailesi ve arkadaşları ile gider, hep birlikte filmi büyük keyifle izler, yıldızlarla bütünleşir, günün yorgunluğu atar ve hep birlikte keyifli zaman geçirirlerdi’’ dedi.

Uğuz, günümüzde hem kapalı hem de açık hava sinemalarının çok fazla ilgi görmemeye başladığını hatırlatarak, Sorgun İlçesinde kapalı sinema mekanlarının bulunmadığını bildirdi. Uğuz, ‘’Bu ilçemiz için büyük bir eksikliktir. Bu eksikliği gidermek ve gençlerin sosyalleşmesinin en önemli alanlardan biri olan açık hava sineması düzenlemeye karar verdik. Böylece günümüzde eski canlılığını ve yaygınlığını yitirmiş olan açık hava sinemalarını bizler tekrar yaşatmak istiyoruz’’ diye konuştu. Açık havada sinema izlemenin keyfini yaşayanların memnuniyetlerini dile getirdiklerini vurgulayan Uğuz, ‘’Açık Hava Sinema Günleri etkinliğimize gösterilen yoğun ilgi hepimizi sevindirdi. Bu tür kültürel etkinlikleri farklı alanlarda yapmaya devam edeceğiz. Yaptığımız ve yapacağımız etkinliklerle toplumsal paylaşım ve dostluk bağlarımız daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz’’ ifadelerini kullandı.