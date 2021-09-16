Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1423.97
ALTIN
486.42
DOLAR
8.4354
STERLİN
11.6994
EURO
9.9765

AÇIK HAVADA SiNEMA KEYFi

Yozgat’ın Sorgun İlçesi Dutluk Parkı’nda gerçekleştirilen Açık Havada Sinema etkinliği ilgi gördü. Özellikle gençler, kadınlar ve çocuklar açık havada sinema izlemenin sevincini yaşadı.

16 Eylül 2021 Perşembe 00:20
AÇIK HAVADA SiNEMA KEYFi

Kültürel ve sanatsal etkinliklerde farkındalık yaratan hizmetlere ev sahipliği yapan Yozgat’ın Sorgun ilçesinde gerçekleştirilen ‘Açık Hava Sinema’ etkinliği ilgi gördü. Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından gerçekleştirilen etkinlik, Sorgun Belediyesi Ahmet Uslu Dutluk Parkı’nda kurulan perdede gösterilen filmi, gençler, kadınlar, çocuklar çimler üzerine oturup izledi. 
SORGED Başkanı Halil Uğuz, geçmişte sinema salonlarının insanların en temel sosyalleşme alanlarından biri olduğunu hatırlatarak, ‘’İnsanlar sinema salonlarına gitmek için özel olarak hazırlanır, ailesi ve arkadaşları ile gider, hep birlikte filmi büyük keyifle izler, yıldızlarla bütünleşir, günün yorgunluğu atar ve hep birlikte keyifli zaman geçirirlerdi’’ dedi.
Uğuz, günümüzde hem kapalı hem de açık hava sinemalarının çok fazla ilgi görmemeye başladığını hatırlatarak, Sorgun İlçesinde kapalı sinema mekanlarının bulunmadığını bildirdi. Uğuz, ‘’Bu ilçemiz için büyük bir eksikliktir. Bu eksikliği gidermek ve gençlerin sosyalleşmesinin en önemli alanlardan biri olan açık hava sineması düzenlemeye karar verdik. Böylece günümüzde eski canlılığını ve yaygınlığını yitirmiş olan açık hava sinemalarını bizler tekrar yaşatmak istiyoruz’’ diye konuştu. Açık havada sinema izlemenin keyfini yaşayanların memnuniyetlerini dile getirdiklerini vurgulayan Uğuz, ‘’Açık Hava Sinema Günleri etkinliğimize gösterilen yoğun ilgi hepimizi sevindirdi. Bu tür kültürel etkinlikleri farklı alanlarda yapmaya devam edeceğiz. Yaptığımız ve yapacağımız etkinliklerle toplumsal paylaşım ve dostluk bağlarımız daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz’’ ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
AÇIK HAVADA SiNEMA KEYFi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yöresel ürün üretimi
Yöresel ürün üretimi
Nakliye ücreti belirlendi
Nakliye ücreti belirlendi
Organik ürüne yoğun talep
Organik ürüne yoğun talep
Evini vakfa bağışladı
Evini vakfa bağışladı
Hükümlülere Arıcılık Kursu başladı
Hükümlülere Arıcılık Kursu başladı
Bölge birincisi Sorgun’dan
Bölge birincisi Sorgun’dan
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim