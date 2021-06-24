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Açık Hava Müzesi’ne ziyaret

Yozgat’ın Sorgun ilçesine Bağlı Bahadın beldesinde Eğitimci Yazar Arif Baş tarafından 1994 yılında kendi imkanlarıyla kurduğu, Arif Baş Açık Hava Müzesi, Akademisyenler tarafından ziyaret edildi.

24 Haziran 2021 Perşembe 00:59
Açık Hava Müzesi’ne ziyaret

Yozgat Bozok Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Öğretim Üyesi Dr. Hacer Sancaktar başkanlığındaki 10 kişilik ekip ile Nevşehir Hacıbektaş Müzesi Müdürlüğü'nden Bakanlık temsilcisi olarak katılan uzman Taylan Sümer, müzeyi gezip, bilgi aldı.  Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, beldede böyle bir müze olmasından büyük mutluluk duyduklarını, 2021 yılı çalışmaları kapsamında yapılan müze ziyaretinde uzmanlarla görüş alışverişinde bulunduklarına söyledi. Arif Baş'ın 1994 yılında kendi imkanlarıyla kurduğu müzenin, İç Anadolu Bölgesi'nin ilk açık hava müzesi olma niteliği taşıdığını belirten Bozdemir, ‘’Arif Hoca Müzesi ve Kültür Bahçesi ileride kıymeti biçilmez bir değere ulaşacak.  Müzede paha biçilemeyecek manevi değeri olan eserler bulunuyor. Bu müzenin yurt genelinde tanınması için çalışmalar başlattık 2012 yılında bu dünyadan göçen Eğitimci Yazar Arif Baş Hocam çevre il, ilçe ve köyleri dolaşıp bu tür nostaljik araç ve gereçleri topladı. Ücretini tamamen kendi maaşından karşıladı’’ dedi. Otantik eşyaların içerisinde demirci körüğünden, gazeteci Teoman Erel'in daktilosuna kadar 200 değişik türde eserin bulunduğunu bildiren Bozdemir, ‘’Burada bulunan ahşap eşyalar, açık havada bulunmasından dolayı, toz toprak ve dış etkenlere karşı korunmasızdı. Oğlu Oğuz Baş tarafından kapalı bir alan yaptırılıp, müze oraya taşındı. Bu müzede bulunan 200 eserin birçoğu küçük işletmelerde, tarımda, evlerde kullanılan ve günümüzde olmayan alet ile edevattan oluşuyor” diye konuştu. (Şahin Özmen/Sorgun) 

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Açık Hava Müzesi’ne Ziyaret
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