Açık hava galerisi

Yozgat merkezde ücretli otopark uygulamasının başlaması ile birlikte büyük oranda önü kesilen üzerinde satılık ilanı yazılı araçların günlerce süren otopark işgali şehrin belirli bölgelerinde hala devam ediyor. Özellikle otoparkın ücretsiz olduğu güzergahlar adeta açık hava oto galeri gibi.

Ziraat Bankası Bozok Şubesi’nin bulunduğu, Yimpaş Alışveriş ve Kültür Merkezi’nin olduğu güzergah başta olmak üzere otoparkı ücretsiz olan bölgelerde park edilmiş otomobillerin camlarında “Satılık Otomobil” ibaresi yer alıyor.

Vatandaşlar park alanlarının adeta açık hava oto galeriye dönüştüğünü belirterek, yaşanan duyarsızlığa tepki gösterdi.

Araç sahiplerinin camlarına satılık yazdığı otomobillerini ücretsiz alanlara park ederek, günlerce burada bıraktığına dikkat çeken vatandaşlar; “Satılık araçların günlerce kaldığı park alanları sadece birkaç kişiye tahsis edilmiş gibi duruyor. Hal böyle olunca otopark sıkıntısı yaşanan Yozgat’ta park alanlarını birkaç kişi dışında kullanan olmuyor. Bu duyarsızlığa yetkililerin dur demesini istiyoruz. Park alanları galeri değildir” diye konuştular.