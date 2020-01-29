ACI HEPiMiZiN

Yozgat Ticaret Borsası ve Ticaret Odası tarafından ortaklaşa yürütülen çalışma sonrasında temini yapılan 5 bin 500 ton kuru gıda maddesi deprem bölgesine gönderildi. Cumhuriyet alanında konuşlanan kamyonu Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli ve Ticaret Odası Başkanı Sinan Çelik, deprem bölgesine uğurladılar. Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, Türkiye’de çok üzücü bir olay yaşandığını, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremin herkesi derinden üzdüğünü söyledi. Malatya ve Elazığ bölgesindeki deprem zedelere karınca kararınca faydalı olmak adına bir gıda kamyonu hazırladıklarını dile getiren Erkekli, ‘’Bizler Yozgatlı olarak üzerimize düşen görevi yaptığımızı düşünüyorum. Cenabı Allah bundan sonra böyle acıları kimseye göstermesin diliyorum. Deprem bölgesinde kurulan kriz masası ile görüşülerek nelerin ihtiyaçlarının olduğunu tespit ettik ve Yozgat’ın tarım memleketi olmasından dolayı da deprem bölgesine pirinç, makarna, nohut, bulgur ve su gönderdik’’ dedi. Yozgat Ticaret Odası Başkanı Sinan Çelik ise, ‘’Elazığ ve Malatya illerimizde yaşanan deprem olayı bizleri derinden üzdü. Çok acı bir olay. Ben öncelikle yaşamını yitirenlere Allahtan rahmet sağ kalan kardeşlerimize ise acil şifalar diliyorum. Yozgat olarak deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yanındayız. Bizler Yozgat Ticaret Odası ve Ticaret Borsası olarak elimizden geldiği kadarıyla yardım aracı hazırladık. Devletimizin deprem bölgesindeki oluşturduğu kriz masasından aldığımız bilgiler doğrultusunda bu gıda yardımlarımızı hazırladık’’ diye konuştu.