Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif kar yağışlı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
119802
ALTIN
299.626
DOLAR
5.9413
STERLİN
7.7421
EURO
6.5445

ACI HEPiMiZiN

ELAZIĞ ve Malatya illerinde meydana gelen deprem felaketi için Yozgat’tan 5 bin 500 ton gıda yardımında bulunuldu.

ACI HEPiMiZiN

ELAZIĞ ve Malatya illerinde meydana gelen deprem felaketi için Yozgat’tan 5 bin 500 ton gıda yardımında bulunuldu.

29 Ocak 2020 Çarşamba 09:58
ACI HEPiMiZiN

Yozgat Ticaret Borsası ve Ticaret Odası tarafından ortaklaşa yürütülen çalışma sonrasında temini yapılan 5 bin 500 ton kuru gıda maddesi deprem bölgesine gönderildi. Cumhuriyet alanında konuşlanan kamyonu Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli ve Ticaret Odası Başkanı Sinan Çelik, deprem bölgesine uğurladılar. Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, Türkiye’de çok üzücü bir olay yaşandığını, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremin herkesi derinden üzdüğünü söyledi. Malatya ve Elazığ bölgesindeki deprem zedelere karınca kararınca faydalı olmak adına bir gıda kamyonu hazırladıklarını dile getiren Erkekli, ‘’Bizler Yozgatlı olarak üzerimize düşen görevi yaptığımızı düşünüyorum. Cenabı Allah bundan sonra böyle acıları kimseye göstermesin diliyorum. Deprem bölgesinde kurulan kriz masası ile görüşülerek nelerin ihtiyaçlarının olduğunu tespit ettik ve Yozgat’ın tarım memleketi olmasından dolayı da deprem bölgesine pirinç, makarna, nohut, bulgur ve su gönderdik’’ dedi. Yozgat Ticaret Odası Başkanı Sinan Çelik ise, ‘’Elazığ ve Malatya illerimizde yaşanan deprem olayı bizleri derinden üzdü. Çok acı bir olay. Ben öncelikle yaşamını yitirenlere Allahtan rahmet sağ kalan kardeşlerimize ise acil şifalar diliyorum. Yozgat olarak deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yanındayız. Bizler Yozgat Ticaret Odası ve Ticaret Borsası olarak elimizden geldiği kadarıyla yardım aracı hazırladık. Devletimizin deprem bölgesindeki oluşturduğu kriz masasından aldığımız bilgiler doğrultusunda bu gıda yardımlarımızı hazırladık’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
ACI HEPiMiZiN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hüseyin Eryılmaz Canlı yayında Destek verdi
Hüseyin Eryılmaz Canlı yayında Destek verdi
LAVANTALAR ÇEKEREK’TE HAYAT BULACAK
LAVANTALAR ÇEKEREK’TE HAYAT BULACAK
DSi binası yükseliyor
DSi binası yükseliyor
Birliğe araç takviyesi
Birliğe araç takviyesi
Alanda Sergilendi
Alanda Sergilendi
Başkan Deprem bölgesinde
Başkan Deprem bölgesinde
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim