Acı haber Gaziantep’ten

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı asker Yozgat’ın Sorgun İlçesi doğumlu Mehmet Ünal, dün sabaha karşı tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında 19 Aralık'ta yaralanan sözleşmeli er Mehmet Ünal, tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit düştü.
Şehit Ünal'ın naaşı, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Asri Mezarlığa getirildi. Şehidin cenazesi, Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından havayoluyla memleketi Yozgat'a gönderilecek.
Şehit Er Mehmet Ünal için bu gün Sorgun İlçesi’nde düzenlenen törenin ardından ebedi istirahatgahına uğurlanacak.
Şehit Mehmet Ünal, Yozgat’ın Fırat Kalkanı Operasyonu’nda şehit verdiği üçüncü vatan evladı oldu.
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