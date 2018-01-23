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Acı haber Afrin’den
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Acı haber Afrin’den

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde bulunan Afrin’e yaptığı operasyonda çıkan çatışmada şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’n Boğazlıyan ilçesinin Çalapverdi köyü nüfusuna kayıtlı olduğu, Kayseri’de ikamet ettiği öğrenildi.

Acı haber Afrin’den

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde bulunan Afrin’e yaptığı operasyonda çıkan çatışmada şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’n Boğazlıyan ilçesinin Çalapverdi köyü nüfusuna kayıtlı olduğu, Kayseri’de ikamet ettiği öğrenildi.

23 Ocak 2018 Salı 19:12
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Acı haber Afrin’den

Afrin'den acı haber Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’n Kayseri ve Çalapverdi köyündeki yakınlarına ulaştı.
Şehit Muratdağı’nın teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralandığı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
Şehit haberi Kocasinan ilçesi Fatih Mahallesi Bozantı Caddesi’nde yaşayan eşi Birgül Muratdağı’na askerler tarafından verildi.
Şehidin acı haberi alan ve Kocasinan İlçesi Beşparmak Mahallesi’nde yaşayan annesinin de fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Şehit olan Mehmet Muratdağı ile yine aynı operasyonda şehit olan Üsteğmen Oğuz Kaan Usta’nın Kayseri 1. Komando Tugayı’nda görevli oldukları, Afrin’e geçici görevle gittikleri öğrenildi.

Son Güncelleme: 23.01.2018 19:15
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