Acı haber Afrin’den

Afrin'den acı haber Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’n Kayseri ve Çalapverdi köyündeki yakınlarına ulaştı.

Şehit Muratdağı’nın teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralandığı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Şehit haberi Kocasinan ilçesi Fatih Mahallesi Bozantı Caddesi’nde yaşayan eşi Birgül Muratdağı’na askerler tarafından verildi.

Şehidin acı haberi alan ve Kocasinan İlçesi Beşparmak Mahallesi’nde yaşayan annesinin de fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Şehit olan Mehmet Muratdağı ile yine aynı operasyonda şehit olan Üsteğmen Oğuz Kaan Usta’nın Kayseri 1. Komando Tugayı’nda görevli oldukları, Afrin’e geçici görevle gittikleri öğrenildi.