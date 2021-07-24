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Acemi kasaplar

Yozgat'ta kurban kesilmesi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar, hastane acil servislerine müracaat etti.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 00:36
Acemi kasaplar

Yozgat Şehir Hastanesine bayramın ilk günü öğleye kadar çeşitli yerlerinden yaralanan 25 acemi kasap gelirken, kurban kesimi sırasında kalp krizi geçiren bir vatandaş da yoğun bakım servisine yatırıldı. (aa)

Anahtar Kelimeler:
Acemi Kasaplar
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