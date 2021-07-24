Yozgat Şehir Hastanesine bayramın ilk günü öğleye kadar çeşitli yerlerinden yaralanan 25 acemi kasap gelirken, kurban kesimi sırasında kalp krizi geçiren bir vatandaş da yoğun bakım servisine yatırıldı. (aa)
24 Temmuz 2021 Cumartesi 00:36
Yozgat'ta kurban kesilmesi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar, hastane acil servislerine müracaat etti.
Yozgat Şehir Hastanesine bayramın ilk günü öğleye kadar çeşitli yerlerinden yaralanan 25 acemi kasap gelirken, kurban kesimi sırasında kalp krizi geçiren bir vatandaş da yoğun bakım servisine yatırıldı. (aa)