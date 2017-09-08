ABiDE’YE NEŞTER!

Abide İşhanı’nda meydana gelen yangının ardından Belediye Başkanı Kazım Arslan ile iş hanı esnafı bir araya geldi.

Yangının ardından iş hanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Kazım Arslan, esnafın sorun ve sıkıntılarını da dinledi.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, Abide İş hanı’nın şehir merkezinde yıllardan beri kanayan bir yara olduğunu hatırlattı. Göreve başladığı yıllarda iş hanıyla ilgili çalışma başlatmak istediğini ancak esnaftan destek ve karşılık bulamadığını da esnafa hatırlatan Başkan Arslan, “Biz burayla ilgili çalışma başlatmak istediğimizde ciddi tepkiler geldi ‘başkan ekmeğimizle oynuyor’ eleştirisi yapıldı. Sonucunda ise böyle bir yangın yaşadık. Şimdi elbirliğiyle artık buraya somut bir çalışma yapacağız” diye konuştu.

Belediye Başkanı Arslan, “Her şerde bir hayır vardır. Bu yangında inşallah hayra sebep olacak. Burası bir iş hanı ve buranın yasalara göre kuralları ve yasakları var. Buna uyulmadığı takdirde bunları her zaman yaşamak mümkün. Yangın merdiveninin ve kat boşluklarının dükkan yapıldığı bir yerden bahsediyoruz. Artık bu duruma bir son vereceğiz” dedi.

Kazım Arslan, esnafa Yozgat Belediyesi olarak gereken tüm destek ve yardımı da sağlayacaklarını ifade etti.

ZABITAYA TEPKİ

Başkan Arslan’ın iş hanı ziyaretinde bazı esnaflar ise belediye zabıtasına tepki gösterdi. Yangının meydana geldiği kısımdaki sıkıntıları ve yanlışlıkları zabıtaya iletmelerine rağmen, zabıta ekiplerinin duyarsız davrandığını savunan bir esnaf, “Bize burada bıçak çekiyorlar üstümüze yürüyorlar, kimse müdahale etmiyor” diye eleştiride bulundu.

Zabıta Müdürü Musa Baran, kendilerinin de aynı duruma maruz kaldıklarını söylemesinin ardından daha fazla sinirlenen esnaf, “Sen benimle aynı değilsin, sen devletsin, sen devletin bir kolluk kuvvetisin, benim gibi mağduriyet ve mazeret üretemezsin, icraat yaparsın” diye tepki gösterdi. Araya giren Başkan Arslan, iki tarafı da sakinleştirerek, gerekli adım ve yaptırımların kararlılıkla atılacağının güvencesini verdi.

