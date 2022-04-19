Karatepe Mahallesi'nde bulunan Abdülhamit Han Camii'nin inşaatına 1993 yılında başlanmış, büyük bir proje olması ve tamamen halkın katkılarıyla ayakta duran Abdülhamit Han Camii Yaptırma Yaşatma Güzelleştirme ve Geliştirme Derneği tarafından finanse edilmesi nedeniyle tam 14 yıl sonra 2007 yılında tamamlanabilmiştir. Yozgat'ta en büyük inşa alanına sahip cami, Kent Park Sosyal Tesisleri yanında, Bilal Şahin Külliyesi içerisinde bulunan Bilal Şahin Camii'nden sonra, Yozgat'ın en büyük ikinci camiidir. Cemaat kapasitesi 2000 kişidir.

Cami tek minarelidir. Tamamen kesme taştan, mihrap ve minber ise mermerden inşa edilmiştir.

Cami tek katlı olmasına rağmen, ara sütunlar üzerine oturtulmuş ve camiin güneyi hariç diğer 3 yönünü dolaşan yaklaşık 10 metre genişliğinde bir asma kat ile bayanlara yer ayrılmıştır. Tavan büyük bir kubbeden ve bu büyük kubbenin doğusu, batısı ve kuzeyinde bulunan toplam 13 kubbeden oluşur. Kubbelerin iç tarafı süslemelerle bezelidir.

Dış cami altı sütun üzerine konuşlandırılmış 5 küçük kubbeden oluşur ve kenarları açıktır. Kare tabanlı olarak inşa edilen camiin duvarları sadedir ve süslemelere pek rastlanmaz. Duvarlar oldukça sadedir. Renkli camların oluşturduğu pencereler sadeliği biraz hareketlendirmiştir. Aydınlatma ise yine cephelerde bulunan bir çok pencere ile sağlanır. Ayrıca camii içerisinde de avizeler mevcuttur.

Kare kaideli, çokgen kenarlı ve tek şerefeli olan minare de yine kesme taştan inşa edilmiştir ve girişi cami içerisinden sağlanır.

Camiin zemin katı 5 derslik şeklinde bölünmüş Kur'an Kursu olarak inşa edilmiştir. Bahçesi ise geniş ve uygun olması nedeniyle Yozgat Belediyesi tarafından sosyal park ve çocuk parkı olarak düzenlenmiş, 2011 yılında, Vali Necati Şentürk, Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ, Mehmet Çiçek, Belediye Başkanı Yusuf Başer, İl Emniyet Müdürü Bekir Akarsu ve vatandaşların da katıldığı bir törenle hizmete açılmıştır.