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ABD’den alışverişe geldi

ABD’den alışverişe geldi

05 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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ABD’den alışverişe geldi

SAĞLIK Bakanlığı, eski Bozok Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile birlikte 1997 yılında aynı müteahhit firma tarafından, tek proje halinde yapılan Sivas Suşehri ve Aydın Kuşadası Devlet Hastaneleri binaları için çürük olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Sivas ve Kuşadası’ndaki hastane binalarının yıkılmasının ardından, gözler şu an kullanılmayan Yozgat’taki kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinin eski binasına çevrildi. Aynı müteahhit firma tarafından, tek tip projeyle inşa edilen binaların ‘çürük’ olduğu, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yapıları Yıkım Değerlendirme Komisyonu tarafından yaptırılan incelemelerle tespit edildi ve yıkım kararı alındı. Eşzamanlı olarak yapılan Sivas ve Kuşadası’ndaki binaları yıkılırken, Yozgat’taki binanın da ‘çürük’ olduğu ve yıkılması gerektiği ileri sürüldü. Yozgat merkezindeki binanın olası yıkılma tehlikesine karşın, yetkililerin gerekli çalışmaları başlatması ve binanın çürük olduğunun tespiti halinde, yıkımın ardından söz konusu arsanın da vatandaş menfaatleri doğrultusunda değerlendirilmesi bekleniyor.

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