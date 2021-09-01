99. Yıl Resepsiyonu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen resepsiyona Yozgat Valisi Ziya Polat, eşi Pınar Filiz Polat ile birlikte katıldı. İl yöneticileriyle birlikte gaziler ve şehit yakınlarının da katıldığı resepsiyon ve Kabul Töreni Yozgat İl Özel İdaresi Konukevi’nde gerçekleştirildi. Vali Polat, ''Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadeleyi 30Ağustos Zaferi ile taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz'' dedi.