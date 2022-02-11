99 liralık yağ için kuyruk

Marketlerde 150 liraya kadar çıkan ay çiçek yağını, Toprak Mahsulleri Ofisi 99 liradan satışa sununca vatandaşlar da bu fırsatı kaçırmadı ve satış ofisi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sabahın erken saatlerde ürün satış noktasına gelmeye başlayan vatandaşlar, soğuk havaya aldırmadan geç saatlere kadar yağ kuyruğunda beklediler. 99 liraya satılan yağın yanı sıra ofiste, yarım kilo kavrulmuş fındık 35 liradan, 5 kilogram pirinç ise 61 liradan satışa sunuluyor. Yağ almak için sıraya giren vatandaşlardan Yarım saattir beklediklerini, yoğunluk olduğunu, Toprak Mahsulleri Ofisinin yağ için ucuz, hesaplı olduğunu bunun içinde kuyruğa girdiklerini söylediler.