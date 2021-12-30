985 genç kamuya atanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında yetişen 985 gencin kamudaki kadrolara atamasının 30 Aralık’ta noter huzurunda yapılacağı bildirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunan 985 gencin 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edileceği kaydedildi. Atamalar, gençlerin eğitim durumlarına uygun kadrolara 30 Aralık Perşembe günü noter huzurunda gerçekleştirileceği vurgulandı. 2828 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca, devlet korumasında yetişmiş gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam hakkı bulunuyor. Bu kapsamda yılda üç kez atama yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, gençlere desteği istihdam sonrasında da devam ediyor. İşe yerleştirilen gençlere, Bakım Sonrası Rehberlik İzleme ve Değerlendirme Birimlerindeki personel tarafından yaşadıkları sorunların çözümü için destek sağlanarak, ihtiyaç duydukları konularda rehberlik yapılıyor. Bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 56 bin 726 kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı sağlandığı aktarıldı. 30 Aralık tarihinde noter huzurunda yapılacak olan atamalara Yozgat’tan 9 genç katılacak. Yozgat’tan 2014 yılından bugüne kadar ise 336 genç kamu kurumlarında istihdam edildi.