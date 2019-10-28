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96 yılı geride bıraktı

MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, büyük bir mücadele ruhu ve muhteşem bir irade gücünün hayranlık verici bir milli şuurun eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 96 uzun yılı geride bıraktığını belirtti.

96 yılı geride bıraktı

MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, büyük bir mücadele ruhu ve muhteşem bir irade gücünün hayranlık verici bir milli şuurun eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 96 uzun yılı geride bıraktığını belirtti.

28 Ekim 2019 Pazartesi 11:25
96 yılı geride bıraktı

MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle yazılı bir mesaj yayınladı. MHP İl Başkanı Altan, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Büyük bir mücadele ruhunun, muhteşem bir irade gücünün, hayranlık verici bir milli şuurun eseri olan Türkiye Cumhuriyeti 96 uzun yılı geride bırakmıştır.
Cumhuriyet; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller sayesinde bugünlere ulaşmış, milletimizin üstün fazilet ve fedakârlıklarıyla temellenmiş ve güçlenmiştir. 29 Eklim 1923; bağımsızlığa duyulan derin özlemin, geleceğe bağlanan emsalsiz ümidin, milli egemenliğe beslenen eşsiz sevdanın karar ve hareket noktasıdır, ne mutlu bizlere ki, tarihin hiçbir döneminde savaşlar, kıtlıklar, işgaller, ayak oyunları, karanlık senaryolar milletimizin önünü kesememiş, inançlarından ve ülkülerinden koparamamıştır. Fakat teslimiyet ve acziyet içinde çırpınanlar, işbirlikçilik ve ihaneti tek seçenek gören zalim uşakları dün olduğu gibi bugün de devrede, işbaşındadır, terör örgütleri Türk milletinden intikam almak için kuyruktadır, bu konuda Cumhuriyet’in anlam ve mesajları kuşkusuz güvencemiz ve ana dayanağımızdır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesine sımsıkı sarılarak, Cumhuriyetle demokrasinin kaderini bir ve ortak görerek Türkiye’nin istiklal ve istikbaline sahip çıkmak her vatan evladının görevi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna liderlik yapan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kurucu kahramanlara, vatan ve millet için hayatlarından vazgeçen aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, hepsini hürmet ve şükranla anıyorum. Aziz Türk Milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun".

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