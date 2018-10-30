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95. YIL COŞKUSU

CUMHURİYETİN 95. yıl dönümü yurt genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da coşkuyla kutlandı. Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilen etkinliklerde, halk oyunları ekipleri gösterilerde bulundu. Öğrenciler, askerler ve polis adayları resmi geçitte bulundu. Tören alanına Yozgatlılar, çocuklarının, torunlarının ellerine Türk Bayrakları vererek geldi. Renkli görüntüler oluştu.

95. YIL COŞKUSU

CUMHURİYETİN 95. yıl dönümü yurt genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da coşkuyla kutlandı. Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilen etkinliklerde, halk oyunları ekipleri gösterilerde bulundu. Öğrenciler, askerler ve polis adayları resmi geçitte bulundu. Tören alanına Yozgatlılar, çocuklarının, torunlarının ellerine Türk Bayrakları vererek geldi. Renkli görüntüler oluştu.

30 Ekim 2018 Salı 07:36
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95. YIL COŞKUSU

CUMHURİYET’imizin 95’inci Yıldönümü Yozgat’ta düzenlenen program ile coşkuyla kutlandı. 28 Ekim Pazar günü Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması ile başlayan Cumhuriyet Bayramı Coşkusu dün Vali Kemal Yurtnaç’ın, makamda tebrikleri kabulü ile devam etti ve Cumhuriyet alanındaki tören ile tamamlandı. Tören alanında Vali Kemal Yurtnaç ve Belediye Başkanı Kazım Arslan, halkın, öğrencilerin, askerin, polis okulu öğrencilerinin ve protokolün bayramını kutladı. Daha sonra günün anlam ve ödemine dair konuşma yapan Vali Yurtnaç, bugünün, şehitlerin kanı, gazilerin inancı ve gayretiyle, Gazi Mustafa Kemal önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıl dönümü olduğunu söyledi. Milletimiz, tertemiz mazisine yaraşır bir şekilde Kurtuluş Savaşı'nı, benzerine az rastlanır bir şecaat ve cesaret destanı yazarak, zaferle taçlandırıldığını hatırlatan Yurtnaç, ‘’Zaferin ardından 29 Ekim 1923'te, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" düsturuyla Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. Milletimizin üç bin yıllık yürüyüşünün, devamı olan devletimizi imanla, kanla, irfanla elde edilmiş bir kazanım olarak görüyoruz. Cumhuriyetimiz, her türlü engelin üstesinden gelerek yoluna devam etmektedir. Bilhassa son dönemdeki atılımlar ile bugün bölgenin ve dünyanın yükselen gücüdür. 15 Temmuz gecesi devlet ile millet beraberliğinin en güzel örneğini tüm dünyaya gösteren bu aziz millete mensubiyetimizle ne kadar iftihar etsek azdır. Bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm gazilerimizi minnetle yad ediyor; tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum’’ dedi.
Vali Yurtnaç’ın konuşmasının ardından, öğrenciler günün anlam ve önemine dair şiirler okudu, folklor gösterileri gerçekleşti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen okullar arası, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Kutlama töreni, bayrak, flama, öğrenci, asker ve polis geçitlerinin ardından sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
95. YIL COŞKUSU
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