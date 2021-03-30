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9 tesisin açılışı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt genelinde yapımı tamamlanan 363 tesisin toplu açılışını yaptı. Açılışı yapılan tesislerden 9'unun Yozgat'ta tamamlanan sulama amaçlı tesis olduğu açıklandı.

30 Mart 2021 Salı 00:33
9 tesisin açılışı yapıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde ‘1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış’ töreninde Yozgat’taki 9 tesisinde açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, 2007'de yaşanan büyük kuraklıktan sonra 81 vilayet için İçme Suyu Eylem Planı hazırladıklarını söyledi. Şehirlerin 2040, 2050, hatta 2071'e kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını planladıklarını dile getiren Erdoğan, bu yıl üreticilere toplam 24 milyar lira tarımsal destek sağlayacaklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye geneli 363 tesisle birlikte Yozgat’ta bulunan 9 tesisinde açılışı gerçekleştirildi. Şefaatli Kumkuyu Barajı, Yozgat Merkez Sarımbey Göleti, Sorgun Taşlık Barajı, Akdağmadeni Çalışkan Barajı sulaması, Sorgun Gevrek Göleti Sulaması, Boğazlıyan Oğulcuk Barajı Regülatörü ve iletim kanalı sulaması, Boğazlıyan Aşağı Sarıkaya Kanlıdere Göleti Sulaması yenileme, Yerköy Zencir Köyünün Çalılıkoyak Deresi sulama, Aydıncık Baydiğin Beldesi Baydiğin Deresi sulama tesislerini hizmete açtı. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, açılışı yapılan 9 tesisin toplam yatırım bedelinin 90 milyon 12 bin lira olduğunu bildirdi. •Haber Merkezi•

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9 Tesisin Açılışı Yapıldı
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