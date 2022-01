8’iNCiSi YOZGAT’A YAPILIYOR

Bebeklerin ve çocukların erken yaşlarda kitapla tanışması ve ebeveynleriyle olan ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan bebek kütüphanesi projesinin 8’incisinin Yozgat’a yapıldığını söyleyen Vali Polat, bebek kütüphanelerinin çocuklar ve aileleri için özel olarak hazırlandığını belirtti. Okul öncesi grubundaki çocukların ileriki yaşlarda kitap okuma alışkanlığı edinmeleri için ve bu yaşlarda bebeklerin alacakları eğitimin öneminden bahseden Polat, ‘’Bebek ve anne kütüphanesini daha çok anneyi çekmek için yapıyoruz. Kitaplarla, oyunlarla bebeklerimize de okuma kültürünü, oyun oynama kültürünü aşılamak istiyoruz. Burası bebeğin gözünden bakıldığında oyun alanı, annenin gözünden bakıldığında ise bir kütüphane olacak. Biz hem anneye hem bebeğe kitapla tanışma fırsatı vereceğiz’’ diye konuştu.

Bebek kütüphanesinde sadece kitap okunmayacağının altını çizen Vali Polat, ‘’Burada sosyal araştırmalar bulunacak. Yozgat Bozok Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli eğitmenlerimiz, psikolog danışmanlarımız bebek kütüphanemize gelecek ve annelere yönelik haftalık eğitimler verecek. Annelerimiz merak ettikleri konuları uzmanlarımıza sorup öğrenebilecekler’’ şeklinde konuştu.

‘’KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK İSTİYORUZ’’

Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak istediklerine vurgu yapan Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat’taki okullarda ilk dersin 20 dakikasını ‘Kitap Okuma Saati’ yaptıklarını ifade etti. Geçen yıl da ‘OkuYOZ’ projesi başlattıklarını hatırlatan Vali Polat, ‘’OkuYOZ Projesi ile her ay okumayla ilgili hediyeler veriyorduk. Bu yıl her çocuğumuz kitap okumaya katılsın istedik. Çocuklarımız okuma alışkanlığı kazanırsa anne baba da eline kitap alıyor. Ya anne baba kitap okuyacak çocuğa yansıtacak ya da çocuk okuyup anne babaya yansıtacak. Akşamları yarım saat televizyonu kapatıp kitap okusak yeter bize’’ diye konuştu.

KÜLTÜREL HAYATA EN BÜYÜK YATIRIM

Yozgat Valisi Ziya Polat, kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasında kütüphanelerin önemli bir yerinin olduğunu dile getirerek, Yozgat’tın sosyal ve kültürel hayatındaki en büyük yatırımlarından birinin müjdesini vereceklerini söyledi. Yapılacak olan kütüphanenin imzasını henüz atmadıklarını ifade eden Polat, kütüphanenin yapılacağı yeri ayarlamak üzere olduklarını belirtti. Şu an kütüphanenin projelerinin çizildiğini de söyleyen Polat, ‘’Çok güzel bir kütüphane yapacağız. Sadece kütüphane olmayacak sosyal yaşam merkezi olacak. İçerisinde müzenin yer alacağı, atölyelerin olacağı ve kültür merkezi olacak güzel bir kompleks yapacağız. Kent merkezinde bir yerde olmasını planlıyoruz’’ dedi.

HER İLÇEYE BİR KÜTÜPHANE

Göreve geldiği günden itibaren her ilçeye yaşayan bir kütüphane kuracaklarını söylediklerini ifade eden Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat’ın ilçelerinden çoğunda kütüphane kurduklarını belirtti. Sadece Yerköy İlçesi kaldığını söyleyen Polat, gerekli görüşmeleri yaptığını bu sene içerisinde Yerköy’e de kütüphane açacaklarını ifade etti. •Sümeyye İlhan•