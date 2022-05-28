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82 bin fidan diktiler

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Yamaçlı Beldesinde, belediye tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 82 bin fidan toprakla buluşturulmasının ardından fidanların ne durumda oldukları incelendi.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 00:59
82 bin fidan diktiler

Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, göreve geldiği ilk günden itibaren kasabalı vatandaşların geleceği için Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptıkları orman çalışmalarında 82 bin fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi. bu güne kadar diktikleri fidanları yerinde incelediklerini dile getiren Altıntaş, boşta olan 4 bin dönüm araziyi de ormana tahsis ettiklerini 250 bin adet yeni dikilecek fidanların ise kasabaya hayırlı olması dileğinde bulundu. Yamaçlı halkının daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşaması için büyük bir özveriyle çalıştıklarını dile getiren Altıntaş, sosyal yaşam alanlarının kalitesini artırırken, daha yeşil bir Yamaçlı için çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüklerinin altını çizdi. Cadde cadde, sokak sokak ağaçlandırma çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini anlatan Altıntaş, ‘’Kişi başına düşen yeşil miktarını her geçen gün daha da artırmayı hedefliyoruz. İnsanların daha iyi yaşaması, daha sağlıklı yaşaması için bilgilendirmek, bilinçlendirmek için bu tür çalışmalar ve dikilen her bir fidan çok kıymetli. Çünkü insanlar hava olmadan, su olmadan, yeterli besin kaynağına ulaşmadan ve bunlara temiz sahip olmadan yaşama şansı yoktur. Bu her canlı için başta insan olmak üzere doğada yaşayan tüm canlılar için önemlidir. Ayrıca dikilen bu fidanların ve doğal güzelliklerin koruması, çevre temizliği konusu da çok önemlidir. Bir yandan belediye hizmetlerini sürdürürken diğer yandan da daha güzel, daha yeşil alanların oluşturulması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz’’ dedi. 
•Yamaçlı Belediyesi•

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82 Bin Fidan Diktiler
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