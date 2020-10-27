8 Yaşında Kansere yenildi

YOZGAT’TA inşaat sektörünün tanınmış firması Yemenoğlu İnşaat sahiplerinden Yener Yemenoğlu’nun 8 yaşındaki oğlunun uzun süredir devam eden kanser ile mücadelesinde yenik düşmesi, tanıyan, tanımayan herkesi derin bir üzüntüye sevk etti. 8 yaşındaki Necati Yemenoğlu, yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak, önceki gün tedavi gördüğü Ankara’daki hastanede yaşama veda etti. Necati Yemenoğlu’nun vefatının duyulmasıyla ailesiyle birlikte, tanıyan tanımayan herkesi derin bir üzüntüye sevk etti. Önceki gün vefat eden Necati Yemenoğlu, dün toprağa verildi. Yozgat’ı yasa boğan küçük Necati, kılınan cenaze namazının ardından Güdülelmacılı köyündeki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Merhuma Allah’tan rahmet, babası Yener Yemenoğlu başta olmak üzere tüm ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.