İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güdülelmahacılı köyü Sarıkuyu Çiftliği mevkisinde, köpek dövüşü yapılacağı bilgisini alınması üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 Kangal cinsi köpeği dövüştürdükleri tespit edilen 8 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, idari yaptırım uygunlamak üzere tutanak tanzim edildikten sonra serbest bırakılırken, 2 Kangal cinsi köpek hayvan barınağına götürülmesi için Yozgat Belediye ekiplerine teslim edildi. Şüphelilere sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesildiği öğrenildi. (AA)