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8 şüpheli yakalandı

YOZGAT’ta köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

24 Kasım 2020 Salı 00:33
8 şüpheli yakalandı

İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güdülelmahacılı köyü Sarıkuyu Çiftliği mevkisinde, köpek dövüşü yapılacağı bilgisini alınması üzerine operasyon düzenledi.  Operasyonda, 2 Kangal cinsi köpeği dövüştürdükleri tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.  Şüpheliler, idari yaptırım uygunlamak üzere tutanak tanzim edildikten sonra serbest bırakılırken, 2 Kangal cinsi köpek hayvan barınağına götürülmesi için Yozgat Belediye ekiplerine teslim edildi. Şüphelilere sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesildiği öğrenildi. (AA)

Son Güncelleme: 23.11.2020 18:35
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8 şüpheli Yakalandı
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