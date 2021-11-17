8 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıkları ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla 12 Kasım'da Boğazlıyan, Sarıkaya, Saraykent ve Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılardan 6'sı emniyetten salıverildi. Adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 8'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların araç, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ve esrar ile 18 bin 575 lira ele geçirilmişti. (aa)