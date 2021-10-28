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8 PROJEYE ONAY

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), 2021 yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı proje başvuru sonuçlarını ilan etti. Yozgat’tan yapılan projelerden 8’ine mali destek verilmesi uygun bulundu.

28 Ekim 2021 Perşembe 00:37
8 PROJEYE ONAY

Yozgat, Kayseri ve Sivas illeri arasındaki bölgesel farklılıkları ortadan kaldırmaya yönelik hazırlanan projelere mali destek vermeye devam eden Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), 2021 yılı Yozgat Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı proje başvuru sonuçlarını ilan etti. Yozgat’ın 8 projesine mali destek verilmesi uygun bulundu. ORAN tarafından 1 Temmuz 2021 tarihinde ilan edilen Yozgat Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı için Yozgat’tan Ajansa sunulan projelerin değerlendirme süreci tamamlandı. Mali Destek Programı kapsamında, Yozgat’tan Ajansa sunulan, değerlendirme sonucunda mali destek almaya hak kazanan Proje Listesi, Ajans Yönetim Kurulu tarafından onaylandı. Mali destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılacağı, Asil Liste’de yer alan başvuru sahiplerinin Ajans ile yapılacak olan sözleşmelere ve proje uygulama takvimine ilişkin süreci Ajans internet sitesinden takip edebilecekleri bildirildi. ORAN Kalkınma Ajansı 2021 yılı Yozgat Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Çandır Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Çandır Yüksek Teknoloji steril teknik mantar beyeri üretimi’ ile ilgili yapılacak çalışmalara mali destek aktarılacak. Sorgun İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘ORAN ile toprağımdaki orantı’ adlı projenin de onaylanması ilçede sevinçle karşılandı. Verilen mali destek ile Toprak Analiz Cihazı alınarak, çiftçilerin hizmetine sunulacağı aktarıldı. Akdağmadeni Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi’nin ‘Pazar gücü artan Bozkır kadınları’ projesi ile Yozgat Sürmeli Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifinin ‘Sürmeli Kadınlar üretiyor’ başlıklı projeleri de kabul gördü. Yozgatlı kadınlar kurucakları Mantar Üretim tesisi ile üretim yapıp, hem istihdam yaratacaklar, hem de ekonomiye katkı sağlayacak. Yozgat Ziraat Odası’nın ‘Silajını üret sütünü artır’ projesi ile Yozgat İl Özel İdaresi’nin ‘Tarımsal amaçlı Yozgat Merkez Topçu göleti derivasyon’ projesi de desteği hak eden projeler oldu. Yozgat Bozok Üniversitesinin ‘Yozgat hayvancılığı için güç birliği’ projesi, Yozgat İl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin ‘Yozgat'ta soğuk zincirle çiğ süt toplama kalitesinin iyileştirilmesi’ projesinin uygulamaya konulması için ORAN tarafından mali destek verilecek. 

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