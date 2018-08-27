8 PROJEYE MALi DESTEK

Yozgat, Sivas ve Kayseri’den yapılan projelerden 31’i mali destek almaya hak kazandı. Yozgat’tan yapılan başvurulardan 8’ine mali destek verileceği kaydedildi. Yozgat, Kayseri, Sivas illerinden Ajansa toplam 94 proje başvurusu yapılarak, değerlendirildi. ‘Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik’ mali destek programı kapsamında Yozgat, Kayseri, Sivas illerinden sunulan, yapılan değerlendirme sonucunda mali destek almaya hak kazanan proje başvuru sahipleri, Ajans Yönetim Kurulu tarafından da onaylandı. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan mali destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılacağı bildirildi. Ajans ile yapılacak sözleşmelere ve proje uygulama takvimine ilişkin sürecin Ajansın www.oran.org.tr internet sitesinden takip edebilecekleri kaydedildi. Asil Liste’de yer alan başvuru sahiplerinin başvuru aşamasında oluşturdukları matbu proje dosyasını, 31 Temmuz 2018 Salı günü saat 18:00’a kadar Ajansın Kayseri Merkez Ofisi veya Sivas, Yozgat Yatırım Destek Ofislerinea teslim etmeleri gerektiği uyarısı da yapıldı.